STORY: Nach der Verhängung des Ausnahmezustands in El Salvador regt sich Widerstand in der Bevölkerung. Nach einem starken Anstieg der Mordrate in den letzten Wochen im Zusammenhang mit Bandenkriminalität hatte der Kongress die Notstandsmaßnahmen gebilligt. Seitdem haben Polizei und Militär im ganzen Land Kontrollen durchgeführt und Personen verhaftet. Familienangehörige stehen vor den Haftanstalten Schlange, um sich nach dem Verbleib ihrer Verwandten zu erkundigen. Viele behaupten, es seien Unschuldige verhaftet worden. „Ich denke, der Staatspräsident will nur die Zahlen hochdrücken, damit die Leute ihm applaudieren. Aber das sind Unschuldige hier, sie haben nichts gemacht. Sie haben auch Gang-Mitglieder verhaftet, ja, aber die Mehrheit hier ist unschuldig.“ Die Polizei hatte für den 26. März insgesamt 62 Morde gemeldet - in einem Land mit rund 6,5 Millionen Einwohnern. Nach Angaben von Menschenrechtsaktivisten war dies die bisher höchste tägliche Mordrate in diesem Jahrhundert.

