Trotz eines Verbots durch die Behörden haben sich am Samstag Hunderte Personen an einer französischen Version des sogenannten „Freedom Convoys" beteiligt. Die Demonstration richtete sich gegen die Corona-Maßnahmen, im Besonderen gegen die Impfpflicht. Mit Fahrzeugen blockierten die Teilnehmer die Straßen rund um den Triumphbogen in Paris. Dazu veranstalteten sie auch noch ein Hupkonzert. Nach Angaben der Behörden sollen etwa 500 Autos vor Ort gewesen sein, obwohl die Polizei diverse Kontrollpunkte eingerichtet hatte, um diese Demonstration zu verhindern, die nicht zugelassen worden war. Inspiriert waren die Proteste in Paris durch Trucker-Streiks in Kanada, bei denen seit Wochen Tausende Menschen gegen die Corona-Maßnahmen und Impfvorschriften demonstrieren. Zugelassen waren hingegen Straßenmärsche von Impfgegnern und Demonstranten der sogenannten Gelbwesten-Bewegung am Samstagnachmittag in Paris.

