STORY: Diese Dorfbewohner in Zentralthailand haben genug: Seit Jahren wird ihr Bezirk während der Monsunzeit als Überschwemmungsgebiet genutzt. Die Behörden leiten die Hochwasser aus anderen Regionen in ihre Dörfer im Bezirk Bang Ban um. So soll die Überflutung von alten buddhistischen Tempeln, Ruinen und Denkmälern in anderen Landesteilen verhindert werden. Die Fischhändlerin des Dorfes fasst die Lage zusammen: "Wir leben in einem Becken und leiden sehr darunter. In unserem Dorf gibt es viele ältere Menschen. Die Straßen sind abgeschnitten, und die Hilfe wird nicht gleichmäßig verteilt. Ich möchte, dass sie die Straßen reparieren, damit wir raus können, und ich möchte nicht, dass sie so viel Wasser ablassen, dass alles hier landet. Wir alle leiden hier, es ist schwierig, Essen auf den Tisch zu bringen. Wir sind auf Boote als Transportmittel angewiesen, wir können nicht einmal die Toilette richtig benutzen. Dieses Haus liegt erhöht, andere leiden noch mehr, ihre Häuser wurden komplett überflutet. Denken Sie an all die älteren Menschen und die kleinen Kinder. Es ist wie ein Dorf, das vergessen wurde. Jedes Jahr wird hier zu viel Wasser abgelassen." Zur nächsten befestigten Straße sind es derzeit etwa vier Kilometer mit dem Boot. Eine Situation, die auch der Dorfvorsteher unakzeptabel findet. Auch er appelliert an die Behörden, andere Lösungen zu erwägen. Nach Angaben des Innenministeriums in Bangkok kam es nach Taifun "Noru“ in 27 Provinzen im Norden, Nordosten und Zentrum Thailands zu zeitweiligen Überschwemmungen. Dabei wurden mindestens vier Menschen getötet und knapp 225.000 Haushalte in Mitleidenschaft gezogen. Die Regierung hat bisher 23 Milliarden Baht – umgerechnet knapp 619 Millionen Euro - für Hilfe und Wiederaufbau bereitgestellt. Zu den Problemen der Dorfbewohner hat sich bisher noch niemand geäußert.

