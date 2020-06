In der mexikanischen Stadt Guadalajara haben viele Menschen am Donnerstag gegen Polizeibrutalität demonstriert. Dabei kam es zu massiven Ausschreitungen. Wütende Demonstranten zerstörten Polizeiautos und besprühten den Regierungssitz des Bundesstaates. Die Polizei trieb die Menschen schließlich mit Schlagstöcken auseinander. Mehrere Menschen wurden festgenommen. Auslöser ist der Fall eines Bauarbeiters, der Anfang Mai verhaftet worden war. Angeblich hatte er keine Gesichtsmaske getragen, obwohl es gesetzlich vorgeschrieben ist. Der junge Mann starb in Polizeigewahrsam. Sein Leichnam wies Medienberichten zufolge Spuren von massiver Gewalteinwirkung auf. Viele Menschen fordern nun, dass die Polizisten zur Verantwortung gezogen werden. Menschenrechtsorganisation zufolge kommt es in Mexiko regelmäßig zu schweren Misshandlungen, Folter und sogar Todesfällen in Polizeigewahrsam.