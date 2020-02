Protest gegen Rekord-Rüstungsexporte

Friedens-Demonstranten haben am Dienstag den Eingang des Bundesamtes für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (Bafa) im hessischen Eschborn besetzt und gegen Rüstungsexporte protestiert. Unter dem Motto "Krieg beginnt hier" forderten die Rüstungsgegner die Behörde auf, jegliche Genehmigungen für Rüstungsexportlieferungen zu stoppen. Cora Mohr und Willy van Ooyen, zwei der Demonstranten, sagten zu den Hintergründen ihres Protestes: O-TON CORA MOHR, PRESSESPRECHERIN RISE UP AGAINST WAR UND RISE UP FOR SOLIDARITY ("Wir haben seit acht Uhr das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrgenehmigung besetzt. Wir sind gegen jede Rüstungsexportlieferung, die für Aufstandsbekämpfung und Krieg in die ganze Welt, made in Germany, transportiert werden.") O-TON WILLY VAN OOYEN, FRIEDENSAKTIVIST ("Also, diese BAFA-Geschichte besteht darin als Hauptsache, dass die Abwicklung dieser Rüstungsexporte in die verschiedenen Regionen der Welt passiert. Das ist der Auftrag dieser Institution, dieser Bundesbehörde. Natürlich wissen wir, dass die politisch Verantwortlichen in Berlin sitzen und die Entscheidungen treffen, wohin Rüstungsexporte gehen, aber es braucht eine ausführende Behörde und das ist natürlich hier in Eschborn angesiedelt.") Das Bundesamt hier ist für die Ausfuhrkontrolle zuständig und prüft, ob Genehmigungen für den Export erteilt werden können, darunter auch für Rüstungsgüter. Die deutschen Exportgenehmigungen für Rüstungsgüter haben 2019 eine neue Höchstmarke erreicht. Die meisten Lieferungen wurden Ungarn zugestanden, gefolgt von Ägypten und den USA.