Klimaaktivisten verschiedener Gruppen sind am Freitagmorgen auf das Vordach der hessischen Landesvertretung in Berlin geklettert. Riva Morel von Fridays for Future erklärt, warum: "Wir sind heute hier vor der hessischen Landesvertretung, weil gestern die Rodungsarbeiten im Dannenröder Forst begonnen haben. In Hessen ist eine schwarz-grüne Koalition an der Regierung und die Grünen haben nicht einmal ansatzweise versucht, diese Rodungen zu verhindern. Die Grünen müssen jetzt unbedingt ein Zeichen setzen gegen diese Rodungen. Denn es ist ein Ökosystem, das zerstört wird für eine fossile Verkehrsinfrastruktur." Die geplante Autobahn A49 soll künftig Gießen und Kassel miteinander verbinden. Ab Oktober soll dafür der Dannenröder Forst in Mittelhessen gerodet werden. Bundesweit fordern Umweltschützer schon länger einen Stopp des Autobahnbaus, bereits vor Wochen wurden in dem Gebiet Baumhäuser gebaut, mit denen gegen die Rodung protestiert werden sollte. (Riva Morel:) "In einem Jahr ist Bundestagswahl. Und wenn wir jetzt schon sehen, dass eine schwarz-grüne Koalition nicht handlungsfähig ist, wenn es um Klimaschutz-Themen geht, wie soll es dann in einem Jahr werden? Die Grünen verlieren gerade absolut ihre Wählerschaft. Das reicht. Das geht so nicht weiter." Neben Sprechchören und Unterstützung eines Fahrradkorsos wurde bei der Aktion ein Banner mit dem Namen der Initiative zum Schutz des Dannenröder Forst entrollt, die von verschiedenen Gruppierungen unterstützt wird, etwa Fridays for Future, BUND, Naturfreunde Deutschland und Campact. Line Niedeggen von „AnTI Kohle Kidz" erklärt: "Wir stehen hier geeint als Klimagerechtigkeits-Bewegung mit Fridays for Future, Ende Gelände, Anti Kohle Kidz und Sand im Getriebe sind hier alle zusammen dabei. Denn die Klimabewegung wird seit Jahren kriminalisiert. Es gibt keinen Unterschied zwischen Schulstreiks und Blockaden. Wir stehen alle gemeinsam hier. Denn wer blockiert hier ist die Regierung." Die Polizei stellte die Identität der Protestierenden fest, nahm jedoch niemanden in Gewahrsam. Die Landesvertretung äußerte sich zunächst nicht zu der Aktion.

