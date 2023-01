STORY: Unter einem dramatisch erleuchteten Morgenhimmel haben Klimaaktivisten der Gruppe „Letzten Generation“ am Mittwoch vor dem Bundesverkehrsministerium in Berlin protestiert. Die in den letzten Wochen durch das Festkleben auf Straßen bekannt gewordenen Demonstranten simulierten dieses Mal eine Baustelle mit Abbruchhammer. "Es geht um unsere Forderung, die wir seit Monaten haben, das sind die einfachsten Sicherheitsmaßnahmen, die wir hier alle verdienen. Und zwar das ein Tempolimit eingeführt wird und dass das 9-Euro-Ticket zurückkommt. Und kein 49-Euro-Ticket." Es kam zu Verkehrsbehinderungen, bevor die Polizei die Straße räumte.

Mehr