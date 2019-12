Tausende Frauen haben sich am Mittwoch in der chilenischen Hauptstadt Santiago versammelt, um mit einer Protest-Performance gegen Vergewaltigung, Sexismus und Straffreiheit zu protestieren. Die Choreografie "Un violador en tu camino" übersetzt "Ein Vergewaltiger auf deinem Weg" fand vor dem Stadion von Santiago statt, wo während der Militärdiktatur politische Gefangene gefoltert wurden. Das Proteststück war erstmals vom chilenischen Feministenkollektiv Las Tesis aufgeführt worden und hat sich seitdem in vielen Ländern der Welt verbreitet. UNIDENTIFIED PROTESTER "Es ist eine Frage des Geschlechts, wir müssen uns gegenseitig unterstützen. Wir haben es satt, die Gewalt, den Femizid. Auch die Misshandlungen durch die Polizei und die Folter, denen viele Kameradinnen in den vergangenen Tagen ausgesetzt waren. Darum sind wir hier." UNIDENTIFIED PROTESTER "Ich will die Rechte aller Frauen verteidigen, die seit jeher auf der ganzen Welt angegriffen werden." Die Proteste in Chile, die mit einer Erhöhung der U-Bahn-Tarife begannen, haben sich mittlerweile auch auf andere Themen ausgeweitet.