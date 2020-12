In der Nähe der südindischen Stadt Bengaluru ist es am Samstag zu heftigen Protesten bei einem iPhone Zulieferer gekommen. Mitarbeiter der taiwanesischen Firma Wistron gaben Medienberichten zufolge an, seit Monaten keinen Lohn erhalten zu haben. Der stellvertretende Ministerpräsident des Bundesstaates Karnataka Ashwathnaranyan sagte dazu: "Die Verwüstung des gesamten Geländes hat hier stattgefunden. Die Behörden werden den Vorfall untersuchen und herausfinden, wie das alles passieren konnte. Wer auch immer dahintersteckt, wird verhaftet und es werden die notwendigen Maßnahmen ergriffen, um eine ordnungsgemäße Untersuchung durchzuführen." Auch die US-amerikanische Firma Apple kündigte am Montag an, dass nun untersucht werde, ob der Zulieferer Wistron alle Richtlinien in der iPhone-Fabrik eingehalten habe. Wistron ist einer der weltweiten Top-Zulieferer von Apple. In Indien stellt das Unternehmen das iPhone 7 und das iPhone SE her. Nach Angaben der Polizei wurden im Zusammenhang mit den Protesten rund 150 Personen festgenommen.

