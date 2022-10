STORY: In China ist es wenige Tage vor dem Parteitag der regierenden Kommunistischen Partei zu einer seltenen Protestaktion gekommen. Auf einer Straßenüberführung in der Hauptstadt Peking waren am Donnerstag Protest-Transparente zu sehen, die von Behördenvertretern entfernt wurden, wie aus zahlreichen Bildern und Videos in sozialen Medien hervorging. Die Transparente trugen demnach mehrere Slogans, darunter die Forderung nach einem Sturz von Präsident Xi Jinping und einem Ende der strengen Corona-Politik. Chinas strikte Null-Covid-Politik, die Lockdowns und schwere wirtschaftliche Schäden zur Folge hatte, hat in den chinesischen Städten zu großer Verärgerung in der Bevölkerung geführt. Der Protest ereignete sich zu einem sehr heiklen Zeitpunkt für die chinesische Führung. Die Behörden sind im Vorfeld des 20. Kongresses der Kommunistischen Partei in Peking, der am 16. Oktober beginnt, in höchster Alarmbereitschaft.

