DerNationalfeiertag in Spanien – diesmal zumindest auch ein Tag von massivenProtesten. Am Montag in Madrid waren Tausende unterwegs, um ihre Kritik an denBeschränkungen wegen der Corona-Pandemie zu zeigen. Einige von ihnen sagten: O-Ton:„Heute ist der Nationaltag, und die Regierung will uns nicht feiern lassen, vorallem hier in Madrid nicht. Wegen des Notstandes. Aber ich verstehe immer nochnicht, nach welchen Kriterien sie das entschieden haben." O-Ton: "Ich musste zum Protestieren kommen, denn ich habe das Management der Pandemie satt! Nicht nur mit Blick auf die Gesundheit, auch mit Blick auf die Wirtschaft. Ich bin kein Anhänger von Rechtsaußen, aber irgendwie müssen wir uns zeigen!"O-Ton "Die betrügen uns doch! Dasist brutales Falsch-Regieren. Die bewerfen sich doch nur gegenseitig mit Dreck,und was sie erreichen, ist Armut in Spanien, sowohl wirtschaftlich als auch beiden Werten und Prinzipien!“ Nichtzuletzt die Rechtsaußen-Partei „Vox“ hatte zur Demonstration aufgerufen: Gegen die Notstandsregelungen derlinksgerichteten Koalitions-Regierung. Madrid gilt seit Wochen erneut als einerDER Corona-Hotspots in Europa."

