In der Nähe der französischen Gemeinde Montbert haben dutzende Menschen am Dienstag gegen Amazon demonstriert. Der US-amerikanische Konzern plant, in der Nähe ein riesiges Logistikzentrum zu bauen. Medienberichten zufolge sollen dabei 800 Arbeitsplätze entstehen. Anwohner befürchten jedoch, dass dafür viele kleine Geschäfte in der Region schließen müssen. O-TON PASCAL FREMONT, DEMONSTRANT: "Wir kämpfen gegen Amazon und seine Welt, diesen digitalen Kapitalismus. Der französische Präsident spricht davon, dass wir ein souveränes Land sind. Aber tatsächlich laden wir amerikanische Firmen ein, hier Handel zu treiben. Dabei haben selbst ein Netzwerk, dass imstande ist, Dinge zu verkaufen. O-TON GWEN, DEMONSTRANTIN: "Kleine Läden sind geschlossen. Die Leute reden davon, kleine Buchläden zu schützen. Und dann plant Amazon diese riesige Warenhaus." Der US-amerikanische Konzern von Jeff Bezos sorgt immer wieder für Schlagzeilen. Gewerkschaften kritisieren die harten Arbeitsbedingungen, Druck und Überwachung. Die EU-Kommission wirft Amazon vor, durch Gewinnverlagerung und komplizierte Rechtskonstrukte Steuern zu vermeiden.

