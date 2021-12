In ganz Deutschland haben am Montag erneut Tausende gegen die Corona-Politik und eine mögliche Impfpflicht protestiert. In Rostock versammelten sich Demonstranten zu einem Gang durch die Innenstadt. "Weil wir mit der ganzen Situation nicht einverstanden sind, mit diesen politischen Maßnahmen, die sie einleiten, um den Leuten eine Impfung aufzudrücken, die eben ungesund ist." "Die Maßnahmen, die es zurzeit in Deutschland gibt, die haben nichts mehr mit Corona zu tun, sondern es geht einfach um eine Repression gegen die Bevölkerung, und Corona ist dazu als Anlass genommen." Bund und Länder wollen die Corona-Regeln im Kampf gegen die vierte Welle weiter verschärften. Der Einzelhandel solle grundsätzlich nur noch Geimpfte oder Genesene (2G) als Kunden zulassen, heißt es im Entwurf für die Ministerpräsidentenkonferenz am Dienstag. Ausnahmen sollen nur für Lebensmittel- und andere Geschäfte des täglichen Bedarfs gelten. 2G soll auch für Kultur und Freizeitaktivitäten gelten. Clubs und Bars müssen ganz schließen.

Mehr