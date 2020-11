In der slowakischen Hauptstadt Bratislava sind trotz Versammlungsverbots am Dienstag tausende Menschen auf die Straße gegangen, um gegen die Corona-bedingten Einschränkungen des öffentlichen Lebens zu demonstrieren. Viele Teilnehmer trugen keine Masken. Sie warfen der Regierung vor, eine Diktatur zu errichten, ähnlich der Adolph Hitlers. O-TON ZUZANA, DEMONSTRANTIN: "In dieser Quasi-Pandemie beschließen die Regierungen Maßnahmen, die noch niemandem geholfen haben. Sie sorgen nur dafür, dass wir zuhause bleiben und einen Passierschein herumtragen müssen, wenn wir einkaufen gehen. Ich bin nicht damit einverstanden. Und es gibt viele Leute, die der gleichen Meinung sind. Deshalb bin ich hier." Wie viele westliche Länder befindet sich die Slowakei inmitten der zweiten Welle. Das Land mit 5,5 Millionen Einwohnern hatte erst vor kurzem die Bevölkerung mit Schnelltests getestet. Dabei wurden über 38.000 Menschen identifiziert, die nichts von ihrer eigenen Infektion wussten. Wer sich nicht testen lassen wollte, musste sich Quarantäne begeben.

