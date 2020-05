Am Dienstag und Mittwoch kam es im Südwesten der spanischen Hauptstadt Madrid zu Protesten gegen die Regierung und die von ihr verhängten scharfen Ausgangsbeschränkungen. Zum Teil demonstrierten Hunderte Personen dicht gedrängt auf den Straßen und verletzten damit das Versammlungsverbot. Hier die Stimmen von einigen der Demonstranten am Mittwoch in Alcorcon: "Ich bin hier, um gegen die Regierung zu protestieren, wegen der Lügen, des Betrugs und der Untätigkeit der Regierung, die Spanien erlebt. Diese Politik ist die schlechteste aller Zeiten." "Die derzeitige Situation in Spanien ist schlecht und verschlechtert sich. Denn das einzige, was die Regierung schafft, ist ein Klima der Empörung und der Konfrontation zwischen den Leuten. Aber es scheint, als ob das die spanische Regierung überhaupt nicht interessiert." "Ich habe es satt. Ich habe es satt, eingesperrt zu sein, ich habe es satt, dass Menschen nichts verdienen. Ich arbeite und bekomme Geld. Aber es gibt viele Menschen, die nicht dieses Glück haben. So viele ältere Menschen sind gestorben, weil die Regierung keine guten Maßnahmen ergreift und sie keinen Plan hat." In Spanien wurde der seit Mitte März geltende Corona-Notstand bis zum 6. Juni verlängert. Das Parlament in Madrid billigte am Mittwochabend einen entsprechenden Antrag der Regierung Sanchez mit knapper Mehrheit. Für Touristen werden die Grenzen daher frühestens Ende Juni geöffnet. Spanien gehört zu einem der von der Corona-Pandemie am schwersten betroffenen Länder Europas. Speziell in Madrid gab es extrem viele Infektionen. Offiziellen Angaben vom Mittwoch zufolge wurden bisher rund 230.000 Personen positiv getestet. Und etwa 28.000 Menschen sind im Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben.