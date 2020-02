Hunderte Menschen haben sich am Mittwochabend vor der Berliner Parteizentrale der FDP versammelt. Zuvor war der FDP-Politiker Thomas Kemmerich wohl mit Stimmen der AfD zu Thüringens neuem Ministerpräsidenten gewählt worden. Der CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak forderte daraufhin Neuwahlen in Thüringen. "Die FDP hat mit dem Feuer gespielt und hat heute Thüringen politisch und unser ganzes Land in Brand gesetzt. Diese Entscheidung von heute spaltet unser ganzes Land und führt es nicht zusammen. Umso schlimmer ist, dass offensichtlich auch Abgeordnete der CDU Thüringen billigend in Kauf genommen haben, dass durch ihre Stimmabgabe ein neuer Ministerpräsident auch mit den Stimmen von Nazis wie Herrn Höcke und anderen der AfD-Fraktion in Thüringen gewählt werden konnte." Die Wahl bringt auch Unruhe in die Regierungskoalition im Bund. Der SPD-Vize-Vorsitzende Kevin Kühnert warf der CDU das Eingehen eines offensichtlichen Paktes mit der AfD vor. "Wir erwarten insbesondere von unserem Koalitionspartner jegliches Engagement, um jetzt nicht nur die Situation zu beklagen, sondern alles dafür zu tun, dass Herr Kemmerich nicht Ministerpräsident bleibt und diese Situation in Thüringen bereinigt werden kann. Darüber wird es Gespräche im Koalitionsausschuss sehr zeitnah geben." Der Grünen-Vorsitzende Robert Habeck schloss unterdessen eine Zusammenarbeit mit CDU und FDP in Thüringen kategorisch aus. "Es ist nicht tragbar, zumal wir es mit der AfD in Thüringen zu tun haben, mit einem Faschisten als Fraktionsvorsitzenden und Parteivorsitzenden. Und diese Situation muss sofort bereinigt werden." Die AfD feierte Kemmerichs Wahl als Sieg für die eigene Partei. Landeschef Björn Höcke sagte, seine Partei sei angetreten, um Amtsinhaber Bodo Ramelow von der Linkspartei in den Ruhestand zu schicken.