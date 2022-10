STORY: In Paris haben am Sonntag Tausende gegen steigende Preise und Lebenshaltungskosten demonstriert. Gewerkschaften und andere gesellschaftliche Gruppierungen hatten zu dem Protest aufgerufen. "Ich bin hier, weil ich ärgerlich bin. Alles läuft falsch: die öffentlichen Dienstleistungen, Missbrauch bei der Arbeit, die Super-Gewinne, die nicht besteuert werden. Es gibt viele Gründe hier zu sein. Und eine Regierung, die uns nicht zuhört, die immer dieselben Leute bevorzugt, die von immer den selben Leuten mehr Anstrengung verlangt. Irgendwann muss das mal aufhören." "Ich bin hier, weil angesichts der Inflation in Frankreich und Europa Arbeiter einen Ausgleich erhalten müssen. Keine Kompensation, sondern eine faire Entlohnung. Wir brauchen eine Lohnerhöhung. Die Energiepreise explodieren, die Preise für Lebensmittel explodieren. Im bisherigen Tempo kommen wir da nie raus." In Frankreich wird nun auch die Forderung nach einem Generalstreik laut. Mehrere Gewerkschaften und linke Parteien haben für Dienstag zu einer generellen Arbeitsniederlegung aufgerufen. Die Regierung in Paris wirft der Opposition vor, die derzeitige wirtschaftliche Lage auszunutzen und die Proteste zu befeuern.

