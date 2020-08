Hunderte Menschen haben sich am Sonntag auf dem Plaza de Colòn in Madrid versammelt, um gegen das Tragen von Gesichtsmasken im öffentlichen Raum zu demonstrieren. Die Teilnehmer glauben, dass die sozialdemokratische Regierung von Pedro Sanchez ihre Rechte verletzt. "Ich bin hier, weil es so viele repressive Maßnahmen gibt. Sie nehmen uns alle Rechte weg. Meiner Meinung nach hätte man die Masken während der Pandemie benutzen sollen, und nicht jetzt." "Sie führen eine Pandemieübung durch. Das ist es, was sie tun. Sie verbergen die wahren Zahlen, es ergibt keinen Sinn. Diese Todesrate ergibt keinen Sinn." "Wir müssen auf die Straße gehen und das tun, was wir hier tun, ihnen beweisen, dass wir wissen, worum es geht und dass wir unsere Rechte einfordern. Wenn dies wirklich eine Pandemie wäre und Menschen sterben würden, nun, einige sind schon gestorben, dann wäre das Problem bereits gelöst, und sie ergreifen die falschen Maßnahmen." Gesundheitsminister Salvador Illa hatte am Freitag neue Maßnahmen verkündet, die unter anderem ein Rauchverbot in überfüllten Außenbereichen, und eine Maskenpflicht in allen öffentlichen Räumen enthalten. Viele Demonstrierende leugneten die Existenz des Virus und sangen "es gibt keine neuen Ausbrüche". Fast alle Regierungen in der Welt teilten in den vergangenen Wochen Anstiege von Coronavirus-Infektionen und Todesfällen mit oder an dem Virus oder der Lungenkrankheit Covid-19 mit. Spanien verzeichnete am Freitag fast 3.000 neue Fälle, etwa doppelt so viele wie im Durchschnitt der ersten 12 Augusttage. Weltweit ist das Virus laut einer Datenauswertung der Nachrichtenagentur Reuters inzwischen bei mehr als 21 Millionen Menschen nachgewiesen worden.

Mehr