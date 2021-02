Sie wollen offensichtlich ein „Russland ohne Putin": Mehrere hundert Menschen haben am Sonntag bei einer Demonstration in Berlin "Freiheit für Nawalny" gefordert. Die Anhänger des inhaftierten russischen Kreml-Kritikers zogen vor die russische Botschaft „Unter den Linden", um für die Freilassung von Alexej Nawalny und weiterer Oppositioneller zu protestieren. Einige von ihnen sagten dabei: "Ich bin heute hier, um einfach meine Solidarität für die vielen Demonstrierenden in Russland zu zeigen, die heute auch auf die Straßen gegangen sind. Man weiß bereits, dass sehr viele von ihnen verhaftet worden sind." "Und die letzte Demo in Russland am 23. Januar zeigt uns alle, nicht nur in der russischen Gesellschaft, wie gefährlich ist Kremls Regime." "Ich glaube, die deutsche Bundesregierung kann nicht so richtig viel machen, weil sie sich nicht so einmischen können in die Politik der anderen Länder." In Moskau sagte am Montag Dmitri Peskow, Sprecher des russischen Präsidenten Wladimir Putin, in einer Telefonkonferenz mit Journalisten, es könne keine Gespräche geben „mit Hooligans und Provokateuren". Diese Leute müssten die ganze Härte des Gesetzes zu spüren bekommen. Auch verbitte man sich jede Einmischung von außen, vor allem aus den USA. Am Sonntag hatten Anhänger Nawalnys in Moskau und Dutzenden Städten vielerorts in Russland die Freilassung des Putin-Kritikers Nawalny gefordert. Nach Schätzungen der Beobachtergruppe OVD-Info waren mehr als 5300 Demonstrierende festgenommen worden.

