In Hongkong haben sich am Samstag erneut zahlreiche Menschen zu Protesten gegen die pro-chinesische Regierung versammelt. Sie kamen im Arbeiterviertel Mong Kok zusammen. Die meisten von ihnen waren schwarz gekleidet. Bei einer weiteren Kundgebung zeigten Tausende Menschen ihre Unterstützung für die Polizei, die wegen ihrer teils massiven Einsätze in der Kritik steht. Bereits am Freitagabend hatten sich im Zentrum der Millionenmetropole erstmals auch Beschäftigte des öffentlichen Dienstes den Kundgebungen gegen die Regierung angeschlossen. Sie widersetzten sich damit der Anweisung der Behörden, politisch neutral zu bleiben. Für Sonntag waren weitere Proteste gegen Regierungschefin Carrie Lam angekündigt, der die Demonstranten zu große Nähe zur Führung in Peking vorwerfen. Regierungskritiker haben zudem für Montag zum Generalstreik aufgerufen.