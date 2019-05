Einige Dutzend Menschen haben am Dienstag in Berlin gegen den Rüstungskonzern Rheinmetall und die Rüstungspolitik der Bundesregierung protestiert. Anlässlich der Rheinmetall-Hauptversammlung hatten einige der Gegner des Konzerns die Bühne besetzt. Sie wurden von der Polizei aus dem Gebäude getragen und erkennungsdienstlich behandelt. Auch die Umweltorganisation Greenpeace beteiligte sich an den Protesten. Mitglied Oliver Lurz erklärt, warum: "Die Welt erlebt gerade im Jemen die schwerste humanitäre Krise der Gegenwart. 24 Millionen Menschen sind auf humanitäre Hilfe angewiesen, elf Millionen davon sind Kinder. Zehntausende sind schon zu Tode gekommen. Über 10.000 Menschen sind Opfer von Luftschlägen geworden. Und dafür, für diese Luftschläge, dafür werden Rheinmetall-Bomben eingesetzt." Die Linken-Abgeordnete Sevim Dagdelen kritisierte das Geschäftsmodell des Düsseldorfer Konzerns. "Diese Rekordgewinne, diese Rekordumsätze sind nicht zuletzt möglich wegen der skrupellosen Waffendeals mit islamistischen Diktaturen wie Saudi-Arabien oder auch den Vereinigten Emiraten, die nichts anderes sind als eine mörderische Kriegskoalition im Jemen. Wir fordern den Waffenexportstopp, einen umfassenden. Wir fordern von der Bundesregierung, dass sie ihre Versprechen auch wahr macht, indem sie auch die Schlupflöcher schließt." Seit Jahren sorgt vor allem das Rüstungsgeschäft für klingelnde Kassen bei Rheinmetall. Allein im ersten Quartal stiegt der Umsatz des Konzerns um 6,6 Prozent auf über 1,3 Milliarden Euro. Das operative Ergebnis legte um 15 Prozent auf 54 Millionen Euro zu. Erst kürzlich hatte Rheinmetall in den USA mit der Fraen Corporation ein Joint Venture zur Produktion von Munition gegründet. Anfang April berichtete Rheinmetall von einem Großauftrag der Bundeswehr für Artilleriemunition.