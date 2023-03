STORY: Im Iran haben Dutzende Menschen gegen die Vergiftung von Mädchen protestiert. In einem Video, das am Samstag im Internet veröffentlicht wurde und in der Hauptstadt Teheran entstanden ist, sind Personen zu sehen, die mit Rufen gegen die sogenannte Sittenpolizei demonstrieren. Am Dienstag hatte das Gesundheitsministerium mitgeteilt, Hunderte Mädchen in mehreren Schulen seien erkrankt. In sozialen Medien kursieren zahlreiche Fotos und Videos von Mädchen, die im Krankenhaus liegen. Einige sagten, ihnen sei übel, andere klagten über Kopfschmerzen und Herzrasen. Einige Politiker hatten angedeutet, sie könnten Ziel religiöser Gruppen gewesen seien, die die Schulbildung für Mädchen ablehnen. Die bislang ungeklärten Giftanschläge auf mehr als 30 Schulen in mindestens vier Städten haben nicht nur Eltern veranlasst, ihre Kinder von den Schulen zu nehmen. Auch international stießen Berichte darüber auf Kritik, so in den USA und Deutschland. Das UN-Menschenrechtsbüro in Genf forderte eine transparente Untersuchung der Anschläge.

