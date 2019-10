In der zentralchilenischen Stadt Conception ist es nach Protesten gegen die Regierung zu einem Großbrand in einem Baumarkt gekommen. Die seit Tagen anhaltenden Proteste in Chile waren durch eine Erhöhung der Ticketpreise für den öffentlichen Nahverkehr ausgelöst worden. Mittlerweile hat die Regierung den Ausnahmezustand in dem Land ausgeweitet. Chiles Präsident Sebastián Piñera sprach nach einer Krisensitzung, davon, dass sich das Land im Krieg befände. Die Bevölkerung ist verärgert über die Ungleichheit und die explodierenden Lebenshaltungskosten.