In Hongkong ist die Polizei am Sonntag erneut mit Tränengas gegen Demonstranten vorgegangen. Zehntausende Protestierende widersetzten sich dem Vermummungsverbot und trugen Masken. Ein Augenzeuge berichtete, es habe keinen offensichtlichen Grund für den Einsatz von Tränengas gegeben, denn die Demonstranten auf dem Pazifik-Platz auf der Insel Hongkong hätten sich friedlich verhalten. Nach zum Teil heftigen Auseinandersetzungen hatte Hongkongs Regierungschefin Carrie Lam am Freitag auf das Notstandsgesetz zurückgegriffen und das Vermummungsverbot verhängt. "Sie denkt, dass sie uns so davon abhält, nach draußen auf die Straßen zu gehen. Ich will ihr sagen, dass das kontraproduktiv ist. Denn sie bekämpft damit nur die Symptome und nicht die Wurzeln der Probleme. Sie unterdrückt unser Recht, uns auszudrücken. Das wird uns nur weiter vorantreiben." Nach eintägiger Schließung nahm die U-Bahn in der Finanz- und Wirtschaftsmetropole ihren Betrieb wieder auf. Einige Stationen blieben aber aufgrund von Beschädigungen bei den teils gewaltsamen Demonstrationen vom Freitag noch geschlossen. Die U-Bahn transportiert täglich etwa fünf Millionen Menschen. Auch Einkaufszentren und Supermärkte öffneten zumeist wieder, nachdem viele von ihnen am Samstag geschlossen geblieben waren.