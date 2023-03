STORY: Auch in der Nacht zu Freitag kam es in der georgischen Hauptstadt Tiflis erneut zu Protesten gegen die Regierung. Obwohl die Regierungspartei „Georgischer Traum“ zuvor angekündigt hatte, den umstrittenen Gesetzentwurf über „ausländische Agenten“ wieder zurückzunehmen, da das Vorhaben die Gesellschaft gespalten hätte. Zehntausende Menschen waren am Abend auf der Straße. Denn die Opposition hatte zur Fortsetzung der Proteste aufgerufen, solange es keine Garantien für einen pro-westlichen Kurs des Landes gebe. Der Gesetzentwurf sah vor, dass sich Organisationen, die mehr als 20 Prozent ihrer Mittel aus dem Ausland erhalten, als ausländische Agenten registrieren lassen müssen. In Russland nutzen die Behörden ein ähnliches Gesetz, um gegen regierungskritische Medien und Nichtregierungsorganisationen vorzugehen.

Mehr