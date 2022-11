STORY: Mehrere Hundert Demonstranten haben am Dienstag vor der deutschen Botschaft in Teheran demonstriert und Berlin und dem Westen politische Einmischung in die Belange des Landes vorgeworfen. Nach Angaben der Nachrichtenagentur WANA beschuldigen die Demonstranten das Ausland, nach dem Tod der 22-jährigen Mahsa Amini Unruhen zu schüren. Die Proteste fanden statt, nachdem Deutschland angekündigt hatte, dass die Europäische Union neue Sanktionen gegen den Iran erwäge, um auf die Menschenrechtslage in dem Land zu reagieren. Auch könnten Hardliner der iranischen Revolutionsgarden als terroristische Organisation eingestuft werden. Die jüngsten Proteste im Iran haben sich für die Führung in Teheran zu einer der schwersten Krisen seit Bestehen der Republik entwickelt. Rund 80.000 Menschen hatten im Oktober in Berlin an einer Solidaritätskundgebung teilgenommen, bei der die Menschenrechtsverletzungen im Iran verurteilt wurden.

Mehr