Boris Johnson hält zwar an ihm fest, die Wut vieler Briten bleibt Dominic Cummings dennoch erhalten, wie hier vor seinem Wohnhaus in London am Montag. "Cummings, you are full of shit!" Der engste Berater des britischen Premierministers steht wegen des Vorwurfs in der Kritik, mit einer unerlaubten Reise gegen Corona-Regeln verstoßen zu haben. Er bereue nicht, was er getan habe. Cummings war Ende März mit seiner an Covid-19 erkrankten Frau und seinem vierjährigen Sohn im Auto rund 400 Kilometer weit durch England zu seiner Familie gereist. Für sein Festhalten an Cummings sieht sich nun auch Johnson anhaltender Kritik ausgesetzt. "Ich wusste nichts von seinen Plänen im Voraus. Aber ich glaube, dass wir, während ich krank war und immer kränker wurde, ein kurzes Gespräch hatten, in dem Dominic Cummings meiner Meinung nach erwähnte, wo er sich aufhielt. Aber ich muss Ihnen sagen, zu diesem Zeitpunkt hatte ich viel um die Ohren und habe mich erst dann wirklich auf die Sache konzentriert, als sich die Geschichte in den letzten Tagen abzuzeichnen begann." Cummings hatte unter anderem die Brexit-Kampagne 2016 organisiert. Viele Briten werfen ihm vor, mit zweierlei Maß zu messen und den Eindruck zu vermitteln, er stehe über dem Gesetz. Cummings war auch aus Johnsons Konservativer Partei für sein Verhalten attackiert worden.