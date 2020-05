"Kohle zu verbrennen die von Australien hier hin geschippert wird, die von Kolumbien kommt, keinerlei Menschenrechte, und die Deutsche Steinkohle ist ja zu. Aber das dann hier hinzuschippern aus China ist ja schon mal die erste Umweltkatastrophe. Und dann hier die Kohle zu verbrennen, es ist einfach nur skandalös, katastrophal, wir brauchen erneuerbare Energien um diesen Erdball zu retten." Aus diesem Grund sind am Samstagmorgen Klimaschützer von mehreren Umweltorganisationen nach Datteln in Nordrhein-Westfalen gefahren, wo am selben Tag ein neues Steinkohlekraftwerk den Betrieb aufgenommen hat. Auch Luisa Neubauer von der Fridays-for-Future-Bewegung: "Wir sind im Jahr 2020. Da auf die Idee zu kommen ein Kohlekraftwerk anzuschalten ist schon mehr als absurd. Es ist fast schwierig dafür Worte zu finden. Was das ist, ist vor allem eine Manifestation von Regierungsversagen. Dieses Kraftwerk ist unnötig. Es ist nicht gebraucht energetisch. Es ist nicht gewollt gesellschaftlich. Das zeigen die Umfragen. Es gibt keinen Grund warum heute ein Kraftwerk angeschaltet werden sollte. Man macht es trotzdem aus Angst durchzugreifen. Aus Angst vor dem Konzern der dahinter steht. Und das ist eine Katastrophe. Dagegen wehren wir uns." Der Betreiber des Kraftwerks Uniper argumentiert dagegen. Datteln VI sei demnach eines der modernsten Kohlekraftwerke. Die Bundesregierung und NRW-Landesregierung wiesen jeweils darauf hin, dass im Gegenzug mehrere ältere Kraftwerke abgeschaltet und demnach zusätzliche Emissionen kompensiert würden. Zudem wolle Uniper bis 2025 nach eigenen Angaben alle seine übrigen Kraftwerke in Deutschland abschalten. Nach Angaben des Bundes für Umwelt- und Naturschutz halten laut einer repräsentativen Umfrage 63 Prozent der Bundesbürger die Inbetriebnahme für falsch.