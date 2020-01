Vor dem Oberlandesgericht Frankfurt hat am Mittwoch der Prozess gegen Mohamed A.G. begonnen. Dem 33-jährigen Syrer wird die Mitgliedschaft in der ausländischen terroristischen Vereinigung "Islamischer Staat" vorgeworfen. Generalstaatsanwalt Hanno Frielinghaus sagte dazu am Mittwoch in Frankfurt, dass sich der Angeklagte als Mitglied auch entsprechend betätigt hätte: "Dabei soll er unter anderem als sogenannter Emir eine Einheit von bewaffneten Kämpfern von nicht näher bekannter Mannstärke, mindestens aber 20, befehligt haben. Mit diesen hat er Straßenkontrollen und Kontrollposten durchgeführt, dabei auch religionspolizeiliche Aufgaben wahrgenommen, das heißt also Verstöße gegen das strenge Scharia-Recht des Islamischen Staates festgestellt, diese weitergemeldet, wo es in der Folge dann auch zu Bestrafungen gekommen sein soll, die bis zu Hinrichtungen geführt haben sollen." Der Angeklagte schloss sich den Ermittlungen zufolge bereits 2013 der Extremisten Miliz IS an und stieg in der Führungsriege offenbar rasch auf. Er kam dann im Juni 2015 nach Deutschland, wo er sich zunächst als Flüchtling aufhielt. Im November 2018 wurde er festgenommen, nachdem Einzelheiten zu seiner mutmaßlichen Rolle im syrischen Bürgerkrieg bekanntgeworden waren. Weitere Prozesstermine sind zunächst bis Mitte März angesetzt.