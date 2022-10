STORY: Vor dem Oberlandesgericht Düsseldorf muss sich seit Donnerstag eine 25-jährige Deutsche wegen ihrer Verbindungen zum sogenannten Islamischen Staat verantworten. Laut Anklage soll sie als Jugendliche nach Syrien gereist sein und sich dort mit ihrem Lebensgefährten für die Extremistenmiliz engagiert haben. Dabei werde der Frau die Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung im Ausland vorgeworfen, so Simon Henrichs, Oberstaatsanwalt des Bundesgerichtshofes. "Wir gehen davon aus, dass die Angeklagte ihren Lebensgefährten unterstützt hat. Der war eine Person, die in den Reihen des IS sich engagiert hat. Er war dort zuständig für polizeiähnliche Aufgaben.” “Des Weiteren wirft die Bundesanwaltschaft der Angeklagten vor, sich über das Internet um neue Mitglieder für den Islamischen Staat bemüht zu haben. Sie soll insbesondere Mädchen und Frauen aus Deutschland dazu aufgefordert haben, nach Syrien zu kommen und sich dort dem IS anzuschließen und einen IS-Kämpfer zu heiraten. Des Weiteren wird der Angeklagten vorgeworfen, dass sie sich an einer Schusswaffe hat ausbilden lassen, um möglicherweise selbst zu kämpfen. Und wir sind auch der Überzeugung, dass sie sich zusammen mit ihrem Ehemann gemeldet hat, um hier in Deutschland einen Anschlag zu begehen.” Die angeklagte Frau war mit mehreren weiteren Personen von der Bundesregierung aus einem syrischen Gefangenenlager nach Deutschland geholt worden, seitdem saß sie in Untersuchungshaft. Bis Dezember sind weitere Verhandlungstermine angesetzt, unter Ausschluss der Öffentlichkeit.

