Es geschah im Oktober 2019 in Halle an der Saale, im Bundesland Sachsen-Anhalt, hier Archivbilder: Damals hatte ein schwer bewaffneter Mann versucht, in die Synagoge einzudringen. Dort hielten sich am höchsten jüdischen Feiertag Jom Kippur rund 80 Menschen auf. Als der jetzige Angeklagte Stephan B. das nicht schaffte, tötete er eine Frau vor der Synagoge und einen Mann in einem naheliegenden Imbiss. Zwei weitere Menschen wurden verletzt. Ein jüdischer Nebenkläger in dem anstehenden Prozess sucht Klarheit über die Motive des Täters. Der Nebenkläger heißt Max Privorozki und ist Vorsitzender der Jüdischen Gemeinde in Halle. Er saß während des versuchten Angriffes an jenem Tag vor rund einem dreiviertel Jahr in der Synagoge. Sein Anwalt heute ist Tobias Böhmke. Der Nebenklage-Vertreter sagt am Montag in Berlin, sein Mandant wolle erfahren, wie Fremdenfeindlichkeit und Antisemitimus in eine solche Tat umschlagen konnten: O-TON RECHTSANWALT TOBIAS BÖHMKE, VERTRETER DER NEBENKLAGE BEIM PROZESS GEGEN STEPHAN B. ("Die Besonderheit in diesem Verfahren besteht ja darin, dass der Täter geständig ist. Er bestreitet seine Tat nicht. Ich habe den Akten entnommen, dass er am Ende seine Schuld nur mit dem Argument bestreitet, dass bewaffneter Kampf aus seiner Sicht zur Erreichung bestimmter politischer Ziele erforderlich ist. Und diese Ziele sind eben fremdenfeindlich und antisemitisch korreliert.") In Würzburg sagte am Montag Josef Schuster, der Vorsitzende des Zentralrates der Juden in Deutschland, mit Blick auf den Prozess: O-TON JOSEF SCHUSTER, VORSITZENDER DES ZENTRALRATS DER JUDEN ("Ich würde sagen weniger, was ich erwarte, sondern mehr, was ich erhoffe. Ich hoffe mit zum Einen mal Klarheit: Handelt es sich wirklich um einen Einzeltäter, oder war er doch in einem Netzwerk eingebunden? Und die Frage, wenn es tatsächlich ein Einzeltäter war, wie konnte es passieren, dass ein Mensch sich so radikalisiert? Denn irgendwo muss im Leben irgendwas schiefgelaufen sein.") Der Prozess beginnt am Dienstag in Magdeburg. Stephan B. werden zweifacher Mord sowie mehrfache Mordversuche, Volksverhetzung und Körperverletzung vorgeworfen. Ihm droht lebenslange Haft.