Es geht um dubiose Geldflüsse in Millionenhöhe: Das waren noch Zeiten, als der damalige Fifa-Präsident Joseph Blatter im Jahre 2000 bekanntgab, dass die Fußball-WM 2006 in Deutschland stattfindet. Später gab es dann das sogennante "Sommermärchen" und Platz 3 für das DFB-Team unter Jürgen Klinsmann. Nun wurde der Prozess zur umstrittenen Millionenzahlung für die Vergabe der Fussball-WM nach Deutschland auf Mittwoch vertagt. Hier, am Bundesstrafgericht in der Schweiz in Bellinzona. Es geht gegen drei frühere deutsche Fussball-Funktionäre und den Ex-Fifa-Generalsekretär Urs Linsi. Die drei Deutschen Wolfgang Niersbach, Horst R. Schmidt und Theo Zwanziger, hier Archivbilder, waren am Montag nicht zur Verhandlung erschienen. Der Prozess soll angesichts des Coronavirus' unter Ausschluss der Öffentlichkeit durchgeführt werden. Drei der Angeklagten müssen sich wegen Betrugsvorwürfen verantworten. Wolfgang Niersbach, der nach Theo Zwanziger ebenfalls DFB-Präsident war, ist wegen Beihilfe zum Betrug angeklagt. Die DFB-Funktionäre waren im OK-Präsidium der Fussball-WM 2006 in Deutschland. Sie sollen gemäss Anklageschrift ein von Franz Beckenbauer privat aufgenommenes Darlehen beglichen haben. Und zwar beim damaligen Vorstandsvorsitzenden von Adidas, Robert Louis-Dreyfus, mit Geldern des DFB über ein Konto der Fifa. Beckenbauers Verfahren wurde aus gesundheitlichen Gründen von diesem Verfahren hier abgetrennt. Beckenbauer wollte das Darlehen und die aufgelaufenen Zinsen nicht aus eigener Tasche bezahlen. Daher soll die Zahlung dieser Summe von umgerechnet 6,7 Millionen Euro verschleiert worden sein.