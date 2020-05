Fünf Jahre nach dem Absturz einer Germanwings-Maschine in Frankreich hat vor dem Essener Landgericht ein Prozess über die Schmerzensgeld-Forderungen von Hinterbliebenen begonnen. Dabei verklagen 18 Angehörige die Lufthansa und eine ihrer, in den USA gelegenen Flugschulen, an der der Co-Pilot Andreas L. ausgebildet wurde. Dieser litt den Ermittlern zufolge unter schweren Depressionen und ließ den Germanwings-Flug am 24. März 2015 in den französischen Alpen absichtlich an einem Bergmassiv zerschellen. Gerichtssprecher Tim Holthaus: "Die jetzt noch acht Kläger sind der Auffassung, dass die Lufthansa und die hier mitbeklagte Luft-Ausbildungsschule in Arizona entsprechende Mängel bei der Überwachung des Co-Piloten im Rahmen der Ausbildung vorgenommen hat. Sie hätten insbesondere, nach ihrer Auffassung, erkennen müssen, dass nicht nur der Co-Pilot an einer depressiven Episode erkrankt ist, sondern auch im weiteren Fortlauf verhindern müssen, dass er die Ausbildung beendet." Auch Klaus Radner ist beim Prozessbeginn in Essen dabei. Er hatte bei dem Unglück seine Tochter, deren Partner und seinen Enkelsohn verloren. "Und mir ist es in erster Linie wichtig, dass eben aufgeklärt wird, dass ein Mensch mit so einer Vorerkrankung nie in ein Cockpit hätte kommen dürfen. Und ich möchte eine Verurteilung der Schuldigen und erwarte hier Sühne." Die Lufthansa hatte nach dem Unglück bereits Zahlungen geleistet. Aus Sicht des Unternehmens bestehe kein weiterer Anspruch, hieß es. Die Richter hatten bereits signalisiert, dass die Lufthansa möglicherweise der falsche Adressat der Klagen sein könnte. Die medizinische Überwachungspflicht könne auch Aufgabe des Staates sein, hieß es im Prozess Bei dem Flugzeugunglück kamen alle 150 Insassen ums Leben, darunter auch 16 Schüler und zwei Lehrer eines Gymnasiums aus Haltern am See im Kreis Recklinghausen.