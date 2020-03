In den Niederlanden hat am Montag der Prozess um die Malaysian-Airlines-Maschine MH17 begonnen, die im Sommer 2014 über der Ukraine abgeschossen wurde. Angeklagt sind drei russische und ein ukrainischer Staatsbürger, die damals aufseiten der pro-russischen Rebellen in Osten der Ukraine kämpften. Sie sollen laut einer Ermittlergruppe das Flugzeug mit einem aus Russland gelieferten Boden-Luft-Raketensystem abgeschossen haben. Bei dem Absturz kamen alle 298 Menschen, die sich an Bord der Maschine befanden, ums Leben. Viele Angehörige verlangen Genugtuung. O-TON ANTON KOTTI, ANGEHÖRIGER: "Dieser Prozess ist sehr wichtig für uns, denn niemand hat überhaupt damit gerechnet, dass es zu einem Prozess kommt. Aber heute zeigen wir und die Staatsanwaltschaft der Welt, dass es eine Verhandlung gibt. Dass es genug Beweise gibt, um Anklage zu erheben und ich hoffe, dass der Richter so viele Beweise bekommt, dass er nur zu einem Urteil kommen kann. Und das ist „schuldig." Der Prozess findet in einem speziell gesicherten Gerichtssaal in der Nähe von Amsterdam statt. Die Angeklagten sind nicht anwesend. Der Ermittlergruppe zufolge befinden sie sich wahrscheinlich in Russland. Die Niederlande haben einen internationalen Haftbefehl ausgestellt. Russland weigert sich aber, mit den Strafverfolgungsbehörden zu kooperieren, und streitet ab, in den Abschuss involviert gewesen zu sein.