Vor dem Oberlandesgericht Düsseldorf hat am Freitag der Prozess gegen zwei mutmaßliche islamistische Bombenbauer begonnen. Angeklagt sind ein 30-jähriger Tunesier und seine 43-jährige deutsche Ehefrau. Die zentralen Anklagepunkte in dem Verfahren im Hochsicherheitstrakt des Gerichts lauten auf vorsätzliche Herstellung einer biologischen Waffe und Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat. Vor einem Jahr sollen sie in ihrer Wohnung in Köln-Chorweiler hochgiftiges Rizin hergestellt haben. Laut Anklageschrift hatten sie auch einen Sprengsatz gebaut und ihn erfolgreich getestet. Die Ermittlungen hatten ergeben, dass die mit dem Gift präparierte Bombe "an einem geschlossenen und belebten Ort" gezündet werden sollte. Damit hätte es sich um den ersten Anschlag mit einem biologischen Kampfstoff in Deutschland gehandelt. Generalbundesstaatsanwältin Verena Bauer: " Die Angeklagten hatten sich sämtliche Materialien beschafft die erforderlich gewesen wären, um einen Sprengsatz anzufertigen. Es wäre in relativ kurzer Zeit möglich gewesen, eine entsprechende Vorrichtung zu bauen. Wir konnten allerdings keine konkreten Planungen nachweisen wann und an welchem Ort dieser Anschlag hätte begangen werden sollen." Die Bundesanwaltschaft geht davon aus, dass die Extremistenorganisation "Islamischer Staat" das Paar in seinen Anschlagsplänen bestärkt hat. Der angeklagte Tunesier, der erst seit 2016 in Deutschland lebt, habe mehrfach versucht nach Syrien zu reisen, um sich dem IS anzuschließen. Sein Verteidiger Serkan Alkan ging auf die Vorwürfe am Freitag zunächst nicht ein: "Ja, zu den Anklagevorwürfen ist zu sagen, dass die schon erheblich sind, zumal wir denke ich in Deutschland noch keine biologische Waffe gehabt hatten als Vorwurf. Aber inhaltlich kann ich zu der Anklage zum jetzigen aktuellen Zeitpunkt nichts sagen weil unsere Strategie das Schweigen sein wird." In der Wohnung der Angeklagten hatte die Polizei Gegenstände sichergestellt, aus denen sich ein Sprengsatz bauen lässt, darunter Metallkugeln und Schwarzpulver Für den mutmaßlich geplanten Anschlag besorgten die Angeklagten über 3.000 Rizinussamen im Onlinehandel. Bei einer Verurteilung drohen ihnen bis zu 15 Jahre Haft.