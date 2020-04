Zum ersten Mal müssen sich zwei mutmaßliche Mitarbeiter des syrischen Geheimdienstes wegen Verbrechen bzw. der Beihilfe zu einem Verbrechen gegen die Menschlichkeit vor Gericht verantworten. Der Prozess gegen die Syrer hat am Donnerstag in Koblenz begonnen. Die Sprecherin des Oberlandesgerichts, Petra Zimmermann. "Der Angeklagte Anwar R. soll Leiter einer Ermittlungseinheit der Abteilung 251 des Allgemeinen Geheimdienstes gewesen sein, die für Damaskus zuständig war. In dieser Funktion, als Leiter der Ermittlungseinheit, soll er auch Dienstvorgesetzter von Vernehmungsbeamten und Gefängnispersonal gewesen sein in einem Gefängnis, das zu dieser Abteilung gehörte. In diesem Gefängnis soll es zu systematischen Folterungen gekommen sein der Inhaftierten, auch hiervon soll er gewusst haben." Dem 57-jährigen wird unter anderem 58-facher Mord und Vergewaltigung vorgeworfen. "Der Angeklagte Eyad A. soll Mitglied oder tätig gewesen sein in einer Unterabteilung. Ihm wird konkret zur Last gelegt, dass er anlässlich einer Demonstration, die dann aufgelöst wurde, Demonstranten verfolgt, festgenommen und in das Gefängnis der Abteilung 251 verbracht habe, wissend darum, dass dort systematisch gefoltert wird." Nebenklage-Anwalt Patrick Kroker hofft auf eine Signalwirkung des Prozesses: "Es ist auf jeden Fall erst mal wichtig für uns, dass dieser Prozess beginnt. Ich glaube, es haben viele Leute und vor allem unsere Mandanten sehr lange darauf gewartet, dass es endlich losgeht. Für sie ist es eine auch große Herausforderung gewesen, aus dem Schatten zu treten und das erste Mal überhaupt über diese Taten zu sprechen. Das ist ja auch in Syrien unmöglich und mit großem Risiko verbunden. Und wir erhoffen uns natürlich, dass das gehört wird und auch weltweit gehört wird, dass es jetzt also zu einem ersten Verfahren kommt und eben auch ein Signal an Damaskus sendet." Auch wenn es sich um Auslandstaten handelt, die keinen Bezug zum Inland haben, sieht das Völkerstrafgesetzbuch vor, dass diese in Deutschland verhandelt und auch geahndet werden können, so das Gericht.