Völkermord, Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Kriegsverbrechen gegen Personen, Mord und Menschenhandel im Zusammenhang mit der Mitgliedschaft in einer ausländischen terroristischen Vereinigung, dem „Islamischen Staat". Die Anklageliste gegen Taha Al-J. ist lang. Am Freitag hat die Hauptverhandlung gegen den 27-Jährigen vor dem Oberlandesgericht Frankfurt am Main begonnen. Er soll unter anderem zwei Jesidinnen, eine Mutter und ihre 5-jährige Tochter, als Sklavinnen angekauft haben. Die Sprecherin des Gerichts, Gundula Fehns-Böer. "Er soll diese beiden erniedrigt haben, bestraft haben, gefangengehalten haben. Der gravierendste Vorwurf in diesem Verfahren ist sicherlich der, dass er die Tochter im Rahmen einer Bestrafungsaktion an ein Fenster gefesselt haben soll. Bei 45 bis 50 Grad Außentemperatur in der prallen Sonne, wo das Kind dann verstorben sein soll." Unklar ist, welche Rolle seine deutsche Frau Jennifer W. in dem Fall spielen wird. Sie steht in München ebenfalls wegen des Mordvorwurfs an dem Kind vor Gericht. Der Anwalt von Al-J., Serkan Alkan. "Letztendlich geht es ja hier schon um heftige Vorwürfe. Und wir müssen natürlich auch sehen, dass wir das parallele Verfahren im OLG München haben, gegen Jennifer W. Und wir wissen, dass dort momentan Rechtshilfeersuchen laufen in der Türkei, weil es dort Zeugen geben soll, die sagen: Wir wissen, dass das Kind, was gestorben sein soll und das eben nicht gestorben ist. Auch unabhängig von der Frage, ob unser Mandant überhaupt der Richtige ist, ob er überhaupt die Person ist, die das getan haben soll." Die Menschenrechtsaktivistin Düzen Tekkal hofft auf eine Signalwirkung des Prozesses. "Es ist wichtig zu sagen, dass heute Rechtsgeschichte geschrieben wird. Es ist weltweit das erste Mal, dass der Völkermord an den Jesiden vor ein Gericht gestellt wird. Ich bin sehr dankbar, dass das ein deutsches Gericht ist, und es ist sozusagen auch eine Blaupause für künftige Prozesse." Die Verhandlung soll am 27.04.2020 fortgesetzt werden.