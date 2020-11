Vor dem Landgericht Münster hat am Donnerstag die Hauptverhandlung im Missbrauchsprozess gegen den 27-Jährigen Beschuldigten Adrian V. begonnen. Neben ihm müssen sich auch seine Mutter und drei weitere Männer verantworten. Die Mutter wegen Beihilfe. Die vier Männer sollen zu mehreren Gelegenheiten zwei Jungen in einer Gartenlaube schwer sexuell missbraucht haben. Bei einem der Jungen handelt es sich um den Ziehsohn von Adrian V. Er soll das Kind seiner langjährigen Lebensgefährtin wiederholt anderen Männern für sexualisierte Gewaltverbrechen zur Verfügung gestellt und auch immer wieder selbst vergewaltigt haben. Steffen Vahlhaus ist Gerichtssprecher am Landgericht Münster: "Die Anklage lautet auf schweren sexuellen Missbrauch von Kindern, Vergewaltigung und gefährliche Körperverletzung und betrifft einen Tatzeitraum von 2018 bis Mai 2020. Angeklagt sind fünf Personen, denen eine Vielzahl von Missbrauchshandlungen." Dabei ging es auch um ein Geschehen im April 2020 : "Die vier Männer sollen sich in einer Gartenlaube in Münster getroffen haben mit dem alleinigen Ziel den 10-jährigen Sohn der Lebensgefährtin des Münsteraner Angeklagten und das fünf jährige Kind, des Mannes aus Stauffenberg sexuell zu missbrauchen. Während der drei Tage soll es dann wiederholt, teils über mehrere Stunden in kurzer Abfolge zu schweren Missbrauchshandlungen gekommen sein. Wobei die Staatsanwaltschaft davon ausgeht, dass dem 10-jährigen Jungen dabei teilweise sogenannte K.O.-Tropfen verabreicht worden sein um in widerstandslos zu machen." Nach Lügde und Bergisch Gladbach ist Münster der dritte große Ermittlungskomplex der vergangenen Jahre rund um Kindesmissbrauch in NRW. Martin Botzenhardt ist Oberstaatsanwalt in Münster: "Im Laufe der gesamten Ermittlungen sind erhebliche Mengen an Datenträgern sichergestellt worden. Derzeit beläuft sich die Menge der Datenträger auf knapp 2500 mit einer möglichen Datenspeichermenge von 1200 Terabyte. Und nur ein Bruchteil dieser Daten, die hochverschlüsselt sind, konnte bislang ausgewertet werden. Alleine das zeigt schon wieviel Arbeit hinter uns und der Polizei liegt und wieviel Arbeit auch noch vor uns liegt. Und deshalb ist nicht auszuschließen, dass es auch noch zu weiteren Ermittlungen, zu weiteren Tatverdächtigen zu weiteren Personen kommen kann." Am Donnerstag wurde die Öffentlichkeit nach rund einer halben Stunde ausgeschlossen. Der Prozess gegen einen 53-Jährigen aus Norderstedt hatte in Münster bereits am 3.11. begonnen.

