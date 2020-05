Prozessauftakt am Landgericht Berlin am Dienstag. Dem 57-jährigen Angeklagten Gregor S. aus Rheinland-Pfalz, wird der Mord an dem Mediziner Fritz von Weizsäcker, sowie versuchter Mord an einem Polizisten zur Last gelegt. Vor etwa einem halben Jahr wurde der Sohn von Ex-Bundespräsident Richard von Weizsäcker laut Polizeiangaben während eines medizinischen Vortrags von dem Tatverdächtigen aus dem Zuschauerraum heraus mit einem Messer attackiert. Fritz von Weizsäcker verstarb noch vor Ort. Stephan Maigné ist Anwalt der Nebenklage und vertritt die Schwester des verstorbenen Mediziners: "Es war heute sehr kurz, also weniger als zehn Minuten, kurz die Anklageschrift, es ist praktisch ein Anreißen, eine kurze Darstellung dessen, was ihm vorgeworfen wird. Wir hoffen auf einen sachlichen Prozess, dass er diesen Prozess nicht nur als Bühne für seine Vorstellungen nutzt. Aber wir werden es nicht verhindern können, wenn es so ist, ist es eben so. Und dann, sage ich mal, meine Mandantin ist natürlich daran interessiert zu wissen, was da sich ereignet hat, was es für eine Person ist, die ihren Bruder von einem Tag auf den anderen weggenommen hat." Am ersten Prozesstag am Landgericht Berlin wurde lediglich die Anklage verlesen. Das Motiv des Angeklagten soll Hass gegen die Weizsäcker-Familie gewesen sein. Nach Aussage der Anwälte will sich der Angeklagte zu den Vorwürfen selbst äußern. Am Dienstag war das laut Gericht nicht möglich, weil der psychologische Sachverständige verhindert war. In dem Prozess geht es auch um die Schuldfähigkeit des Angeklagten. Fritz von Weizsäcker war das jüngste von vier Kindern von Richard von Weizsäcker und seiner Frau Marianne. Seit 2005 arbeitete der Mediziner als Chefarzt für Innere Medizin an der Privatklinik nahe des Charlottenburger Schlosses. Er galt als Experte für Leber- und Gallenwegserkrankungen.