In einem Prozess vor dem Landgericht Mönchengladbach soll seit Dienstag geklärt werden, ob eine Erzieherin im Frühling dieses Jahres die damals dreijährige Greta ermordet hat. Das Mädchen war am 21. April leblos in einem Kindergarten in Viersen aufgefunden worden. Dort wurde das Kind während des Lockdowns in einer Bereitschaftseinrichtung betreut. Der angeklagten Erzieherin wird vorgeworfen, dem Kind bis zum Atemstillstand den Brustkorb zusammengedrückt zu haben. Anschließend sei es aus dem Mittagsschlaf nicht mehr aufgewacht. Greta starb danach im Krankenhaus. Dazu der leitende Staatsanwalt Stefan Lingens: "Das Kind mit seinen knapp drei Jahren war meines Erachtens durchaus in der Lage, argwöhnisch zu sein und Zutrauen oder Misstrauen zu äußern. Von daher denke ich, dass die Angeklagte das ausgenutzt hat, als sie das Kind schlafen gelegt hat und im Schlaf dann überrascht hat. Also die Staatsanwaltschaft geht vom Mordmerkmal der Heimtücke aus." Auch bei weiteren Kindern soll die Erzieherin übergriffig geworden sein. Sie habe diesen ebenfalls den Brustkorb zusammengedrückt. Die entsprechenden Fälle wurden erst durch die Ermittlungen im Fall Greta bekannt. Die Angeklagte 25-jährige Frau hat sich bisher nicht geäußert, will das aber demnächst tun, so ihr Verteidiger Ingo Herbrot: "Wir haben das gerade angekündigt. Beim nächsten Prozesstermin, da wird es ja eine Einlassung geben zur Person. Das wird hier die Angeklagte persönlich machen. Zur Sache wird hier eine Verteidigererklärung gegeben werden. Weitere Fragen werden da zunächst nicht beantwortet. Was wir da sagen, ich möchte dem Prozess da nicht vorgreifen, da müssen Sie Verständnis für haben. Das kann ich im Moment nicht machen." Der nächste Prozesstermin ist für Donnerstag, den 26. November, angesetzt.

