Prozessbeginn am Donnerstag in München. Dem Ex-Fußball-Nationalspieler Jérôme Boateng wird Körperverletzung vorgeworfen. Er soll seine frühere Lebensgefährtin, die auch Mutter seiner Kinder ist, während eines Urlaubs im Jahr 2018 verletzt haben. Anne Leiding, Sprecherin der Staatsanwaltschaft: “Im Rahmen dieses Urlaubs in dem Hotel, das war so eine Anlage mit Pavillons, soll es so gewesen sein, das der Angeklagte zunächst eine Art Windlicht nach der Geschädigten geworfen haben. Allerdings hat er sie verfehlt. Dann soll er sie beleidigt haben. Und dann eine kleine gefüllte Kühltasche auf sie geworfen haben, die sie am Oberarm verletzte. Dann soll er sich zunächst entfernt haben und wieder zurückgekommen sein. Es soll sie dann erneut beleidigt haben und geschlagen und an den Haaren gezogen haben." Boateng bestreitet die Vorwürfe. Er habe seine frühere Lebensgefährtin weder geschlagen noch verletzt. Nach Angaben seines Verteidigers Kai Walden stünde damit Aussage gegen Aussage und die frühere Lebensgefährtin habe keinerlei Beweise für ihre Vorwürfe. Das Amtsgericht München setzte zunächst nur einen Verhandlungstag an. Innenverteidiger Boateng war jahrelang eines der bekanntesten Gesichter der deutschen Fußballnationalmannschaft, mit der er auch 2014 Weltmeister wurde. Der 33-Jährige spielte von 2011 bis 2021 für den FC Bayern München, ist aber aktuell bei Olympique Lyon unter Vertrag.

