STORY: Im Beisein König Charles des III. und weiterer Mitglieder der königlichen Familie ist der Sarg der verstorbenen britischen Königin Elizabeth II. am Montag in die St. Giles Kathedrale in Edinburgh überführt worden. Angeführt von König Charles ging die königliche Familie hinter dem Leichenwagen durch die Straßen der schottischen Hauptstadt. Tausende Menschen verfolgten die Prozession am Rande und erwiesen der am Donnerstag verstorbenen Monarchin die letzte Ehre. Im Anschluss an einen Gottesdienst kann die Bevölkerung am Sarg der Queen Abschied nehmen Edinburgh ist eine Station auf dem Weg den der Sarg mit der verstorbenen Elizabeth II. nach London zurücklegen soll. Dort ist für den 19. September ein Staatsbegräbnis geplant. Bis dahin gilt in Großbritannien noch eine offizielle Trauerphase. Zu der Beerdigung am nächsten Montag werden Millionen Menschen und zahlreiche Staatsoberhäupter in London erwartet.

