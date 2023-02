STORY: HINWEIS: Diesen Beitrag erhalten Sie ohne zusätzliche Vertonung. O-ton Nicolas Philibert, Regisseur von "Sur l'Adamant": "In diesem in der Psychiatrie gedrehten Film "On the Adamant" unterscheiden wir nicht immer ganz klar zwischen Patienten und Betreuern. Und das ist auch gut so. Ich versuche, das Bild, das wir immer von Verrückten haben, umzukehren, es ist so diskriminierend, so stigmatisierend. Ich wollte, dass, wenn wir uns nicht mit Ihnen identifizieren können, zumindest erkennen, was uns über unsere Unterschiede hinaus verbindet. So etwas wie eine gemeinsame Menschlichkeit. Das Gefühl, Teil der gleichen Welt zu sein."

