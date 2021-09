Freitag war Publikumstag auf der IAA Mobility. Es ist das erste Mal, dass die Internationale Automobilmesse in München stattfindet. Neuer Ort - neues Konzept. Denn die Messe will keine reine Autoshow mehr sein, sondern eine Plattform, die auch die digitale und klimaneutrale Mobilität der Zukunft zeigt. Die Besucher am Freitag in München waren angetan: 4. O-TON ULRICH HUBER "Umdenken kann man ja genug sehen. Ganz vorne links steht's Wasserstoffauto, in der Mitte steht's Elektrofahrzeuge, also man ... es gibt ja alle Antriebsvarianten, die möglich sind, ob es Diesel, Benziner oder Elektromobilität ist. Und ja, der Kunde wird dann sagen, was er will, was er möchte." 4. O-TON THOMAS GABRIEL "Also, ich schaue nach Technologie, wenn es neue Entwicklungen gibt. E-Mobilität also das würde mich schon interessieren. Deswegen, wollte mal sehen, was es Neues gibt." 5. O-TON FELIX "Das Allgemeine hier: alles auf vier Rädern. Basierend auf den Automodellen, die es vorher gegeben hat, finde ich sehr enttäuschend und führt uns in die Klimakatastrophe." 6. O-TON IRIS VAN USEN "Die große Show ist das Schöne, ist die Abwechslung nach den trüben Corona-Zeiten. Und die vielen Informationen ist das Schöne." Die Messe begann am 7. September und geht noch bis zum 12. Begleitetet wurde die weltweit bekannte Veranstaltung allerdings auch von einigen Protesten, die eine Automobilmesse in Zeiten von Klimawandel für das falsche Zeichen halten.

Mehr