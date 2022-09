VIDEO SHOWS: STORY: Gestrandete Schiffe und zertrümmerte Häuser - die Schäden, die "Fiona" in Puerto Rico verursacht hat, sind unübersehbar. Am Montag war der Hurrikan über die zu den USA gehörende Karibik-Insel gefegt. Heftige Regenfälle lösten Überschwemmungen aus. Zahlreiche Bäume und Felder wurden durch den Sturm verwüstet. Die Wucht von Fiona habe ihn überrascht, sagt dieser Mann, denn eigentlich seien die Menschen in Puerto Rico Hurrikans gewohnt. "Das war einfach zu viel. Viele Leute haben alles verloren, sehr, sehr hart." In der Nacht zu Dienstag traf der Hurrikan auf die Küste der Dominikanischen Republik. Auch dort sorgten Sturm und Fluten für schwere Schäden. Rund 800 Menschen mussten ihre Häuser verlassen. Über 11.000 Bewohner im Osten des Landes waren ohne Strom. Und die Gefahr ist noch nicht vorbei. Die Behörden rechnen damit, dass sich Fiona auf ihrem Weg durch die Karibik zu einem Hurrikan der dritthöchsten Kategorie 3 entwickeln wird.

