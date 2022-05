STORY: Am Montag wurden in New York die diesjährigen Pulitzer-Preis-Träger bekannt gegeben. Die renommierte Auszeichnung für Journalisten ist vergleichbar mit den Oscars in der Filmbranche. Unter den Preisträgern war unter anderem die „Washington Post“ für ihre Berichterstattung über die Erstürmung des US-Kapitols am 6. Januar 2021, sowie die „New York Times“ für eine Reportage über Verkehrskontrollen in den USA mit tödlichem Ausgang. Auch Fotografen der Nachrichtenagentur Reuters wurden ausgezeichnet. Darunter der verstorbene Inder Danish Siddiqui, der im vergangenen Juli während einer Arbeit über den Krieg in Afghanistan ums Leben kam. Den Pulitzer-Preis bekamen die Fotografen für die Berichterstattung über die Folgen der Corona-Pandemie in Indien. Die Auszeichnungen wurden zum 106. Mal vergeben.

