Erneut Proteste und gewalttätige Ausschreitungen in der bolivianischen Stadt La Paz am Mittwoch. Seit der umstrittenen Präsidentenwahl in Bolivien am 20. Oktober liefern sich die politischen Lager des südamerikanischen Landes erbitterte Auseinandersetzungen. Regierungsgegner zweifeln den Sieg von Präsident Evo Morales an. Im Zusammenhang mit dem Konflikt gab es nach lokalen Medienberichten Tote und Verletzte. Der einflussreiche Oppositionsführer Luis Fernando Camacho erreiche am Mittwoch unter Polizeischutz den Flughafen in La Paz, um Morales ein Schreiben zu überreichen, in dem dessen Rücktritt gefordert wird. Zuvor hatten Anhänger des Staatschefs den Besuch von Camacho verhindert und ihn zur Rückkehr in seine Heimatregion Santa Cruz gezwungen. Carlos Mesa, die bei der Präsidentenwahl gegen Morales angetreten war, sagte dazu: "Das ist eine Entscheidung, die wir zutiefst respektieren. Das hängt mit dem zivilen Komitee in Santa Cruz zusammen. Wir stimmen darin überein, dass Präsident Morales die Regierung verlassen muss. Wir denken, dass das über eine neue Wahl passieren muss. Aber wir respektieren den Vorschlag von Camacho und seine Rücktrittsforderung. Unsere Position ist, dass der Präsident auf einem demokratischen Weg gehen sollte, wir haben eine neue Wahl vorgeschlagen." Nach Vorwürfen des Wahlbetrugs verlangt die Opposition nun eine Annullierung der Abstimmung vom 20. Oktober und lehnt eine Nachzählung der Stimmen durch eine Delegation der Organisation Amerikanischer Staaten weiterhin ab. Morales kündigte an, sich im Falle von Zweifeln einer Stichwahl zu stellen. Im Ort Vinto steckten Regierungsgegner das Rathaus in Brand, übergossen die Bürgermeisterin mit roter Farbe, schoren ihr das Haar und trieben sie durch die Straßen.