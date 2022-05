STORY: "Historisch" – so bezeichneten Besucher des Pussy Riot Konzerts den Tournee-Auftakt der russischen Punkband im Berliner Funkhaus. Am Donnerstag spielte Maria Aljochina, Frontsängerin der Band, ihr erstes Konzert nach ihrer Flucht aus Russland vor wenigen Tagen. Die Band ist bekannt für ihre Kritik an der russischen Regierung. So spielte sie auch gestern ein neues Lied, das sich klar gegen den Krieg in der Ukraine ausspricht. Dieser Besucherin gefällt, was sie zu hören bekommen hat: O-TON "Ich bin ihnen sehr dankbar dafür, dass sie so mutig und ehrlich sind und die Dinge beim Namen nennen, bei ihren richtigen Namen. Krieg ist Krieg und Böses ist Böses. Es ist komisch, weil es so einfach sein sollte, aber nicht viele Menschen sind mutig genug dafür." Aljochina befand sich bis vor wenigen Tagen unter Hausarrest in Russland. Ihr gelang die Flucht, indem sie sich als Lieferdienstkurierin verkleidete. Die Riot Days Tour führt die Band durch mehrere deutsche Städte. Weiter gehts nach Österreich, in die Niederlande, Slowenien, Spanien und Portugal.

