STORY: Es riecht nach Weihnachten im Tierpark Berlin. Bei den Sumatra-Tigern ist ein paar Tage nach dem Fest Bescherung. Zwei Weihnachtsbäume schmücken das Gehege, statt Kugeln und Lametta hängen aber Obst, Gemüse und fleischliche Genüsse am Nadelholz. Für die Tiere ist das weihnachtliche Präsent aber nicht bloß ein Gag zum Fest. Das unbekannte und fremd duftende Objekt im vertrauten Gehege soll den Tieren neue Reize bieten. Matthias Papies, Senior-Kurator Tierpark Berlin: "Also, das mit den Weihnachtsbäumen zum Beispiel und generell andere Beschäftigung machen wir schon seit vielen, vielen Jahren, da wir mittlerweile wissen, dass es eben auch wirklich wichtig ist für die Tiere, um sozusagen auch herausgefordert zu werden. Und Weihnachtsbäume machen wir natürlich wie jedes Jahr, also im Dezember, Anfang Januar vielleicht noch. Und das ist dann wirklich ganz toll für die Tiere, weil es eben doch immer was ist, was eben nicht jede Woche passiert, sondern das passiert dann einmal im Jahr für einen gewissen Zeitraum und dann sind es dann auch wieder andere Sachen." Neugierig erkunden vor allem die beiden Jungtiere das seltsame, grüne Nadelding. Luise und Lotte wurden im September geboren. Ein Zuchterfolg, über den sich der Tierpark und der dazugehörige Zoo Berlin besonders freuen, denn die in Indonesien lebenden Sumatra-Tiger sind vom Aussterben bedroht. In freier Wildbahn gibt es laut Schätzungen weniger als 400 Exemplare - meist als Einzelgänger. Umso schöner ist das Familienidyll in Berlin. "Wir haben hier das Glück, dass wir mit Vater Jae Jae, also unserem Kater und der Katze Mayang, wirklich sehr zwei sehr tolerante Tiere haben, die sich wirklich gut verstehen und so, dass wir den Nachwuchs und die Mutter eben auch zusammen mit dem Vater halten können, sodass sie sich wirklich auf gegenseitig beschäftigen und wirklich ein ganz tolles Leben haben." Während die Tiger an diesem Donnerstag aus ihren Weihnachtsgeschenken Kleinholz machen, interessieren sich die Elche im Tierpark nicht so sehr für Spaß und Spiel. Für sie sind die Weihnachtsbäume schlicht und einfach Futter. Aber mit so einer Leckerei ist der Tag ja doch irgendwie ein Fest.

