STORY: Der russische Präsident Vladimir Putin glaubt nicht, dass Russland durch den Krieg in der Ukraine Nachteile erlitten hat. Das sagte er am Mittwoch auf einem Wirtschaftstreffen in Wladiwostok. "Ich bin sicher, dass wir nichts verloren haben und nichts verlieren werden. Was die Gewinne angeht, so kann ich sagen, dass der Hauptgewinn die Stärkung unserer Souveränität ist - das ist das unvermeidliche Ergebnis dessen, was jetzt geschieht. Ja, natürlich findet eine gewisse Polarisierung statt, sowohl in der Welt als auch innerhalb des Landes. Ich denke, das ist nur zum Besten. Alles Unnötige, Schädliche und alles, was uns am Vorwärtskommen hindert, wird aufgegeben; wir werden an Schwung gewinnen, und das Tempo der Entwicklung wird zunehmen. Moderne Entwicklung kann nur durch Souveränität erreicht werden. Alle Schritte, die wir unternehmen, zielen auf die Stärkung unserer Souveränität ab." Putin kündigte zudem an, das Abkommen über Getreidelieferungen aus der Ukraine über das Schwarze Meer zu überdenken. Derzeit ginge ein Großteil des Getreides in die EU und die Türkei und nicht wie geplant in ärmere Länder, sagte Putin. Der Lieferweg müsse überdacht werden. Das wolle er mit seinem türkischen Amtskollegen Erdogan besprechen.

